Nachrichten AUF1 vom 16. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Martin Müller-Mertens.

Dies sind die Themen:

+ 400.000 Soldaten? NATO fordert deutsche Kriegsarmee

+ Kriegsvorbereitung: Pistorius droht mit Zwang zum Wehrdienst

+ Gegen Krieg und Propaganda: So reagieren die Deutschen auf Pistorius Wehrpflicht-

Drohungen

+ Erste direkte Friedensgespräche: Russland und Ukraine verhandeln in Istanbul

+ Weil sie „Remigration“ sagten: Ausreiseverbot für IB-Aktivisten

+ Sieg für das Volk: Schweizer können über E-ID abstimmen

+ Veröffentlichung verboten: Impfstudie bringt Wissenschaftler in Lebensgefahr

+ Wahl in Polen: System-Kandidat Trzaskowski muss gewinnen – sonst war’s

Desinformation?

+ Rumänien: Brüssel fürchtet Wahlsieg des Oppositionskandidaten Simion

+ Masern-Impfnötigung: MFG-Abgeordnete Häusler attackiert Haimbuchner-FPÖ

Quelle: AUF1