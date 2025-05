„Pfizergate“: Erst Corona, jetzt Rüstung!

Während der Bürger der vollständigen digitalen Überwachung unterworfen wird, agieren die Eliten weiterhin im Dunkeln. Selbst die Mehrfachtäterin Ursula von der Leyen scheint mit ihren dreisten wie gesetzwidrigen Taten erneut durchzukommen. Diesmal geht es um verheimlichten Textnachrichten mit dem Pfizer-Chef über 1,8 Milliarden Dosen „Corona-Impfstoff“. Pfizer, als einer der größten Corona-Profiteure kassierte allein bei diesem Deal 35 Milliarden Euro ab. Dieses Verhalten hat System, in Brüssel wie in Berlin. Friedrich Merz hat als Oppositionsführer angeprangert, dass Waffenlieferungen der Scholz-Regierung an die Ukraine ohne präzise Informationen für die Öffentlichkeit durchgeführt werden. Also, ohne eine parlamentarische wie öffentliche Kontrolle. Eine der ersten Amtshandlungen von Kanzler Merz besteht nun darin, die Waffenlieferungen an die Ukraine als geheim einzustufen. Eine eventuelle Lieferung der deutschen Marschflugkörper Taurus fällt ebenso darunter.

