Nach Mord an Iryna Zarutska: So groß ist die Angst auf den Straßen
Freigeschaltet am 12.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Direkt aus den USA berichtet AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger über den brutalen Mord an Iryna Zarutska. Für den Mörder sei sogar ein Spendenfonds eingerichtet worden – um diesen mit einem Anwalt vor rassistischen Beschuldigungen zu schützen. Doch die Angst auf den Straßen sei mittlerweile allgegenwärtig.
Quelle: AUF1
