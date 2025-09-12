Nach Mord an Iryna Zarutska: So groß ist die Angst auf den Straßen

Direkt aus den USA berichtet AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger über den brutalen Mord an Iryna Zarutska. Für den Mörder sei sogar ein Spendenfonds eingerichtet worden – um diesen mit einem Anwalt vor rassistischen Beschuldigungen zu schützen. Doch die Angst auf den Straßen sei mittlerweile allgegenwärtig.

Quelle: AUF1