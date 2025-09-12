Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach Mord an Iryna Zarutska: So groß ist die Angst auf den Straßen

Freigeschaltet am 12.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Kornelia Kirchweger (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Kornelia Kirchweger (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Direkt aus den USA berichtet AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger über den brutalen Mord an Iryna Zarutska. Für den Mörder sei sogar ein Spendenfonds eingerichtet worden – um diesen mit einem Anwalt vor rassistischen Beschuldigungen zu schützen. Doch die Angst auf den Straßen sei mittlerweile allgegenwärtig.

Quelle: AUF1

