Nachrichten AUF1 vom 1. Dezember 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Scharia-Sehnsucht: Ampel-Regierung lässt 25 Scharia-Richter einfliegen

+ Ökosozialistische Enteignung: So holt sich die EU jetzt unsere Autos

+ Impf-Mücken: Gates und WHO setzten Gentechnik-Moskitos in 14 Ländern aus

+ AUF1-Kommentar zur Klima-Justiz: NGOs siegen vor Gericht

+ Oberösterreich: MFG-Symposion zur sexuellen Umerziehung von Kindern

+ AUF1-Umfrage: Was bedeutet uns Weihnachten und Brauchtum noch?

Kurzmeldungen:

+ Deutschland: Panikmache mit Wassernot

+ Impf-Fakten-Leugner Boris Pistorius

+ China sammelt weltweit Schwangeren-DNA

+ Impf-Wirksamkeitslüge: Texas verklagt Pfizer

+ Gold verkaufen, um Klima zu retten?

Quelle: AUF1