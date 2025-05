Nachrichten AUF1 vom 22. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Wird Texas Covid-Impfstoffhersteller tatsächlich zur Rechenschaft ziehen?

+ Wegen Irreführung: Wird Pfizer nun verklagt?

+ Kriegsgefahr steigt: 20.000 Ukraine-Kämpfer in Deutschland ausgebildet!

+ Privates Konto von AUF1-Frontfrau Elsa Mittmannsgruber gekündigt – doch sie wehrt sich gegen Angriff des Systems!

+ Brüssel sanktioniert – Berlin schweigt: Lipp und Röper als Staatsbürger unerwünscht?

+ Willkommen in der „freien Welt“ – mit Kontosperre, Einreiseverbot und EU-Propaganda

+ Erziehungslicht – Grüne planen Ramadan-Festbeleuchtung in Berlin

+ Grenzkontrollen vor dem Aus? Bundespolizei verzichtet stur auf Hilfe

+ Verbotenes Thema: Gewalt gegen Weiße in Südafrika – Trump bricht das Schweigen

+ Corona-Aufarbeitung? Machtmissbrauch von ÖVP muss aufhören! – Interview des Tages mit FPÖ-Abgeordneter Dagmar Belakowitsch

Quelle: AUF1