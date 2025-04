Nachrichten AUF1 vom 10. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Staatsgeld gegen die Demokratie: Diese Summen flossen in Brandenburg seit Januar an linke NGOs

+ EU-Rechnungshof schockiert! Von der Leyen verteilt Milliarden an undurchsichtige NGOs

+ Protest bringt Faeser unter Druck: Wutwelle nach Skandalurteil gegen DeutschlandKurier-Chef

+ Mehr Krieg, mehr Zensur – Das ist der Koalitionsvertrag von Friedrich Merz

+ Skandal: Weiterer Prozess gegen Dr. Walter Weber – wegen Maskenattesten!

+ Skandal: Hammerbanden-Komplize wird nicht nach Ungarn abgeschoben

+ AUF1 kennt die Zahl: So viele Österreicher verweigern die ORF-Zwangsgebühr

+ Genmanipuliert! „Neue Spezies“ durch mRNA-Injektion!

+ Haftstrafen und Debanking: „Das ist ein Angriff auf die Demokratie!“

Quelle: AUF1