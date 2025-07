Das Springreiten-Finale beim CHIO in Aachen live im ZDF

Das Abschluss-Highlight beim "Weltfest des Pferdesports" ist live im ZDF zu sehen: Am Sonntag, 6. Juli 2025, überträgt "sportstudio live" von 15.45 bis 17.00 Uhr den großen Preis der Springreiter beim CHIO in Aachen. Das traditionsreiche Turnier findet wie jedes Jahr im Aachener Soers statt –diesmal ist es zugleich ein Schaulaufen für die kommenden Europameisterschaften im Reitsport.

ZDF-Sport-Moderatorin Kristin Otto führt die Zuschauerinnen und Zuschauer durch den Reit-Nachmittag im Zweiten. Der Blick richtet sich dann auf die deutschen Springreiter, die sich wieder Höhenflüge erhoffen und deren Europameisterschaft bereits zehn Tage nach dem CHIO im spanischen Coruna beginnt.

Bundestrainer Otto Becker hat sein Aufgebot dafür bereits nominiert: Marcus Ehning, Sophie Hinners, Christian Kukuk und Hans-Dieter Dreher sind auch in Aachen am Start. Beim großen Preis im Springen am Sonntag gelten in Abwesenheit des Stars Henrik von Eckermann dessen schwedischer Landsmann Peder Fredricson sowie die Schweizer Martin Fuchs und Steve Guerdat als Reiter, mit denen zu rechnen ist. Als ZDF-Live-Kommentator ist Hermann Valkyser am Mikrofon im Einsatz

Ausblick auf die Reitsport-EM

In den drei großen Reit-Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit stehen in den kommenden Monaten Europameisterschaften an. Der Abschlusstag der Reit-EM Dressur im französischen Crozet wird in einer Zusammenfassung in der "sportstudio live"-Sendung am Sonntag, 31. August 2025, zwischen 17.15 Uhr und 19.00 Uhr im ZDF zu sehen sein.

Quelle: ZDF (ots)