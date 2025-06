Nachrichten AUF1 vom 02. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Istanbul-Gespräche unter Beschuss: Ukraine-AngriƯe überschatten Verhandlungen

+ Putins UNO-Botschafter zu Krieg mit Deutschland: „Ziehen alle Optionen in Betracht“

+ Kayvan Soufi-Siavash: Die Eliten wollen uns mit Kriegsangst gefügig machen

+ Verdächtige Forderung: Wird im Hintergrund schon an der Wehrpflicht gearbeitet?

+ AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet: So heftig kämpft das System gegen alternative

Medien

+ „Globales Phänomen“: Darmkrebs bei Unter-50-Jährigen nimmt massiv zu!

+ Trotz Systemmedien – Mehrheit der Amerikaner glaubt: Herzschäden durch Covid-

Spritzen

+ Nach der CPAC in Budapest: Kommt jetzt die große rechte EU-Fraktion?

+ „Neustart“ in Berlin: Assange-Unterstützer fordern gemeinsame Friedensbewegung

+ Betroffener berichtet: So habe ich den Beginn des Ukraine-Kriegs erlebt

Quelle: AUF1