Schock für EU! Trump attackiert Tabu: Rassenhass gegen Weiße muss enden!

Knalleffekt in Washington: Trump attackiert ein weltweites Tabu! Und er sagt: Der Völkermord an Weißen in Südafrika muss enden! Das befeuert die Debatte in Deutschland und Europa: Warum sind Einheimische immer nur „Opfer 2. Klasse“. Warum schweigen alle zu den Messermorden? Südafrikas Präsident Ramaphosa will sich bei seinem gestrigen Besuch im Weißen Haus bei Trump anbiedern. Doch der US-Präsident lässt einen Fernseher ins Oval Office bringen und zeigt ihm ein Video – ein Video, wo in Südafrika offen zum Mord an weißen Farmern aufgerufen wird.

ARD, ORF und Systemmedien schreiben von „Verschwörungstheorien“, denn sie wurden von dieser Themensetzung kalt erwischt. Quelle: AUF1