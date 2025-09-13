Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nach AUF1-Enthüllung: Innenminister Gerhard Karner schweigt eisern

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Unsere Enthüllung über die verschwiegene Irak-Reise des Villach-Attentäters hat in Österreich eingeschlagen: Mainstream-Medien wie der ORF mussten nachziehen, die FPÖ fordert bereits den Rücktritt von Innenminister Gerhard Karner. Doch dieser mauert und verweigert jede Stellungnahme zum Skandal. Warum sein Schweigen Bände spricht, erläutert AUF1-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar.

Quelle: AUF1

