Nach AUF1-Enthüllung: Innenminister Gerhard Karner schweigt eisern

Unsere Enthüllung über die verschwiegene Irak-Reise des Villach-Attentäters hat in Österreich eingeschlagen: Mainstream-Medien wie der ORF mussten nachziehen, die FPÖ fordert bereits den Rücktritt von Innenminister Gerhard Karner. Doch dieser mauert und verweigert jede Stellungnahme zum Skandal. Warum sein Schweigen Bände spricht, erläutert AUF1-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar.

