Stellvertretender WHO-Direktor in Genf: „Lass nie eine Krise ungenutzt"

Thomas Eglinski versuchte in Genf einige Stimmen derjenigen einzuholen, die dort über die Änderungen des WHO-Pandemievertrages und der Internationalen Gesundheitsvorschriften beraten. Manchen der Delegierten dürfte allerdings gar nicht klar sein, was genau in den Entwürfen dazu steht und welche Auswirkungen das auf die Bevölkerungen der Unterzeichner-Länder hätte. Der Besuch einer prominent besetzten Nebenveranstaltung in Genf gab tiefe Einblicke in das Selbstverständnis derer, die die Machtergreifung der WHO vorantreiben wollen.

