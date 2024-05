Alles für D...? – Das sagen die Berliner zum Höcke-Urteil

Was sagen die Bürger zum Urteil gegen den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke? Und: was halten die Menschen auf der Straße von dem „verbotenen Satz“? AUF1-Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1