Berlin: Opposition am „Tag der deutschen Einheit“ vereint gegen Ampel-Regierung

Dem Aufruf zahlreicher regierungskritischer Organisationen folgend, versammelten sich am Tag der deutschen Einheit tausende Bürger im Berliner Lustgarten, wie auch am Brandenburger Tor, um den Rücktritt der Ampel-Regierung zu fordern. Dies schien an diesem Tag der kleinste gemeinsame Nenner der Opposition zu sein. Martin Müller-Mertens war für AUF1 vor Ort.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1