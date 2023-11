Dr. Bianca Witzschel seit Monaten in U-Haft – länger als mancher Schwerverbrecher

Noch immer werden Ärzte mit Gewissen vom Corona-Regime verfolgt. Die Ärztin Dr. Bianca Witzschel sitzt beispielsweise seit Februar in U-Haft. Länger, als mancher Schwerverbrecher – weil sie Impf- und Maskenbefreiungen ausgestellt hatte. Am Mittwoch fand der zweite Verhandlungstag statt. Ein AUF1-Kamerateam, das vor Ort war, wurde nicht eingelassen. Eine diesbezügliche Presseanfrage vom Mittwoch an das Landgericht Dresden wurde – trotz Nachfrage – bis heute, Redaktionsschluss nicht beantwortet.

