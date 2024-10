Weltgesundheitstagung in Berlin: Corona-Regime als Blaupause für den Great Reset

Rund 3.500 Teilnehmer trafen sich in den vergangenen Tagen zum Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Unter ihnen waren etwa Multimilliardär Bill Gates und WHO-Generalsekretär Tedros, aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker kündigte eine Unterstützung Deutschlands für eine „nachhaltige Finanzierung“ der Weltgesundheitsorganisation an.

Aus unserem Berliner Studio berichtet Natalie Ziske. Quelle: AUF1