Digital abgehängt: "37°"-Reportage im ZDF

Arztbesuche, Behördentermine, Bankgeschäfte: Dienstleistungen werden immer häufiger nur noch online angeboten. Gerade für Ältere oder Menschen mit Beeinträchtigung ist das häufig ein Problem. Die "37°"-Reportage "Digital abgehängt" von Ilona Kalmbach und Sabine Jainski begleitet Menschen, die in der Welt von Handy und PC nur mühsam zurechtkommen. "Digital abgehängt" ist am Dienstag, 26. August 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Das Smartphone ist unverzichtbarer Begleiter im Alltag geworden. Selbst für Fahrkarten, Paketlieferungen oder Rabattaktionen werden immer häufiger Handys und Apps benötigt. Wie geht es Menschen, die damit nicht klarkommen? Sabine (57) war in der Coronapandemie eine Heldin des Alltags. Die Krankenschwester und Dozentin für Palliativ Care kann sehr gut mit Menschen umgehen. Doch mit der digitalen Technik kommt sie nicht gut klar, sei es an der Packstation oder beim Onlinebanking.

Eva (86) fällt die Bedienung ihres Smartphones immer schwerer. Die Tasten sind zu klein, und auch mit den Wischgesten hat sie ihre Probleme. Ein Senioren-Handy soll die Lösung sein. Mit Hilfe ihrer Enkelin versucht sie, das neue Gerät zu beherrschen. Eva weiß: Das ist ihre einzige Chance, selbstständig zu bleiben.

Stephan (57) ist seit 30 Jahren stark sehbehindert. Für ihn ist das Smartphone ein unverzichtbares Hilfsmittel im Alltag: Es liest ihm alles vor, was er nicht sehen kann. Er lässt sich beim Einkauf Produkte oder in Ausstellungen Bilder beschreiben, und er navigiert mit fünf verschiedenen Apps durch die Stadt. Doch er scheitert oft daran, dass Apps, Webseiten und PDF-Dokumente nicht barrierefrei programmiert sind. Man muss sehen können, um sie richtig zu nutzen. Blinde, Sehbehinderte und ältere Menschen sind damit ausgeschlossen.

