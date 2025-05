Olivenöl: So gesund ist das grüne Gold!

Griechisches Olivenöl blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück und zählt zu den besten der Welt. Was macht dieses Olivenöl so besonders und warum gilt es seit jeher als Lebenselixier? Ute Kindlinger und Niko Kindlinger-Stavropoulos erzählen mit Leidenschaft, wie das „grüne Gold“ von der ganzen Familie in Handarbeit hergestellt wird – und warum es nicht nur kulinarisch, sondern auch gesundheitlich ein echter Schatz ist.

Das gesunde Olivenöl sowie weitere Produkte aus Griechenland finden Sie hier im AUF1 Shop: https://www.auf1.shop/collections/griechische-spezialitaeten Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von AUF1. Quelle: AUF1