Nachrichten AUF1 vom 23. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Stellvertretender WHO-Direktor: „Lass nie eine Krise ungenutzt, um das Richtige voranzubringen“

+ Uwe Kranz über die WHO-Pläne: „Es geht darum, den Staaten ihre Souveränität zu nehmen“

+ Überwältigende Solidarität mit Sucharit Bhakdi bei Polit-Prozess in Plön

+ Österreich: SPÖ Führungsstreit – „Bilderberger-Pam“ Rendi-Wagner tritt zurück

+ Deutschland: Rentenkollaps in Folge von Kinderarmut und Masseneinwanderung

+ Niederlande: Enteignungspläne – Landwirte bereiten sich auf „Schlacht“ vor

+ China: Das Reich der Mitte steigt zum weltweit größten Auto-Exporteur auf

+ Die gute Nachricht: 7.000 Jahre alte Steinstraße in Adria entdeckt

Kurzmeldungen:

+ Umfrage zeigt: 81 Prozent gegen Klimakleber

+ Schweiz: Pseudo-Skandal wegen „Blackfacing“

+ Tagesschau und Spiegel vereint in Klima-Propaganda

+ AfD-Politiker von Iraker niedergestochen – schwer verletzt

+ Migrantische Polizeischul-Dozentin beschimpft Polizisten

Quelle: AUF1