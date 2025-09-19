Die Wahl der Deutschen Weinmajestät 2025 im SWR

Weltpremiere in der Weinwelt! Zum ersten Mal in der fast 80-jährigen Geschichte der Wahl der Deutschen Weinkönigin treten in diesem Jahr zehn Bewerberinnen und zwei Bewerber an - entsprechend wird der Wettbewerb zur 77. "Wahl der Deutschen Weinmajestät" umbenannt. Der SWR überträgt wie jedes Jahr die Wahl am 26. September 2025 live im Fernsehen, bereits im Vorfeld begleitet die "Landesschau Rheinland-Pfalz" die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg ins Rampenlicht.

Auch die Vorentscheidung am 20. September zeigt der SWR im Livestream.

Wer holt sich den Titel?

Außer Sachsen sind die Gebietsweinmajestäten aus allen deutschen Weinanbaugebieten vertreten. Seit vorigem Jahr haben die Anbaugebiete Rheinhessen und Mittelrhein Männer als Repräsentanten, sie werden gemeinsam mit den Weinköniginnen aus den übrigen deutschen Weinbaugebieten am 20. September 2025 ins Rennen um den Titel der Deutschen Weinmajestät gehen. Sollte einer der beiden Bewerber im Finale am 26. September in ein Amt gewählt werden, erhält er den Titel Deutscher Weinkönig bzw. Deutscher Weinprinz und als Insignie statt einer Krone eine Amtskette.

Mit Charme, Fachkenntnis und Schlagfertigkeit

Holger Wienpahl moderiert die Vorentscheidung und das Finale im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Beim Vorentscheid müssen die zwölf Teilnehmenden ihr Fachwissen unter Beweis stellen und komplexe Fragen rund um die Weinbereitung, den Weinbau und das Weinmarketing kompetent, verständlich und prägnant beantworten - und das auch in englischer Sprache. Die rund 70-köpfige Jury mit Expert:innen aus Weinwirtschaft, Politik und Medien wählt aus allen Bewerberinnen und Bewerbern die fünf Besten aus, die am 26. September dann im Saalbau zum Finale antreten. Für die musikalische Unterhaltung sorgen in der Finalshow die Popsängerinnen und -sänger Leslie Clio, Chris de Sarandy und Annett Louisan.

Die wichtigsten SWR Sendetermine im Überblick:

12. bis 19.9.2025, ab 18:15 Uhr

Landesschau Rheinland-Pfalz: Vorstellung der rheinland-pfälzischen Kandidatinnen und Kandidaten

Samstag, 20.9.2025, 16:00 - 18:30 Uhr im Livestream auf swr.de/weinmajestaet

Wahl der Deutschen Weinmajestät - Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Sonntag, 21.9.2025, 13:15 - 16:00 Uhr im Fernsehprogramm des SWR

Wahl der Deutschen Weinmajestät - Die Vorentscheidung

Moderation: Holger Wienpahl

Freitag, 26.9.2025, 20:15 Uhr

Wahl der Deutschen Weinmajestät - Das Finale

Sendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße

Moderation: Holger Wienpahl

Quelle: SWR - Südwestrundfunk (ots)