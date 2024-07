COMPACT-Verbot: U-Ausschuss angekündigt – Jetzt droht Faeser sogar Knast

Gegen das Verbot des Compact Magazins will nun ein Anwaltsteam klagen. Doch auch der politische Protest gegen die Illegalisierung der Zeitschrift geht weiter. Bereits am Freitag demonstrierten in Dresden hunderte Menschen für die Pressefreiheit.

Doch: Vielleicht noch in diesem Jahr muss sich Faeser vor einem durchaus mächtigen Gremium verantworten. Quelle: AUF1