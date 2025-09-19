Oliver Janich behauptet: „Es ist ein spiritueller Krieg, den wir verstehen müssen“

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 19.09.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die Welt ist aus den Fugen geraten – doch warum ist das wirklich so? Oliver Janich sagt im Gespräch mit Stefan Magnet: „An der obersten Spitze der Geheimgesellschaften ist es ein rein spiritueller Krieg. Alles andere ist nur Ablenkung.“ „Der Transhumanismus ist eine antigöttliche Bewegung, wo sich der Mensch zum Gott erhebt,“ sagt Oliver Janich. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf messianische Kreise und zitiert Quellen, die so im Fernsehen noch nie gezeigt wurden. Wer glaubt, so Janich, es gehe nur um Geld oder Öl oder Bodenschätze, der habe die Tragweite des Weltgeschehens nicht verstanden.

In seinem Buch „Das offene Geheimnis“ führt der investigative Journalist Janich zahlreiche Zitate, Quellen und Fundstellen an, die den von ihm beschriebenen „spirituellen Krieg“ beschreiben: https://www.auf1.shop/products/das-offene-geheimnis AUF1 zeigt Standpunkte und Meinungen, die im Mainstream unterdrückt werden. Der mündige Medienkonsument ist in der Lage, sich eine eigene Meinung zu bilden. Zur Demokratie gehört Meinungsvielfalt und das Recht, sich umfangreich informieren zu können.

Quelle: AUF1

