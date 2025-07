Misstrauensvotum abgeschmettert! Von der Leyen bestätigt! Weg frei für EU-Diktatur

Das Misstrauensvotum gegen Ursula von der Leyen im EU-Parlament wurde heute abgeschmettert. Nun ist sie im Amt bestätigt und wird den Great Reset ungehindert vollstrecken können. Stefan Magnet und Martin Müller-Mertens decken in dieser Sendung auf, wer Ursula von der Leyen wirklich ist. Und was jetzt droht! Denn der EU-Kommissionspräsidentin dürfte der Zuspruch im EU-Parlament Rückenwind geben. Und ihre Agenda ist eindeutig. Von Zensur über Enteignung bis Krieg ist alles auf den Great Reset ausgerichtet und die zielstrebige Deutsche hat nicht vor, sich von irgendjemandem stoppen zu lassen.

Von der Leyens Vorgänger als Kommissionspräsident sagte schon 1999 über die Vorgangsweise der EU: "Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt."

Quelle: AUF1