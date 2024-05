Hier kippt die Duldungspflicht: AUF1 war am Tag der Entscheidung hinter den Kulissen

Sie war das letzte große Fossil der Corona-Impfnötigung: Die Duldungspflicht in der Bundeswehr. Doch am Mittwoch war das Damoklesschwert über den Köpfen vieler Soldaten plötzlich verschwunden. An diesem Tag hätte des Verteidigungsministerium vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erklären müssen, warum es am Zwang zur Spritze festhält. Im Angesicht einer drohenden Niederlage zog Minister Boris Pistorius offenbar die Notbremse.

Claudia Jaworski hat den Tag in Leipzig für AUF1 zusammen gefasst. Quelle: AUF1