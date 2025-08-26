Darum störten die Identitären das Söder-Interview
Freigeschaltet am 26.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Am Sonntag wurde es laut vor dem Bundestag: Aktivisten der Identitären Bewegung störten das ARD-Sommerinterview mit Markus Söder – lautstark und unüberhörbar. Ihre Botschaft: „Remigration – jetzt!“ Der CSU-Chef verließ den Drehort offenbar fluchtartig – und ließ sich später demonstrativ mit einem Döner ablichten. Bereits im Juli störte das Zentrum für politische Schönheit das Sommerinterview mit Alice Weidel – doch damals blieb die Polizei passiv. Jetzt griff sie durch: Personalienaufnahme, Abschirmung, Druck. Was steckt hinter der Aktion? Und warum Söder?
Das erklärt Maximilian Märkl, Sprecher der Identitären Bewegung, im exklusiven AUF1-Interview.
Quelle: AUF1
