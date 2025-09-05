Zehn Jahre Grenzöffnung: AfD-Thüringen fordert Remigration
Genau vor zehn Jahren öffnete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenze – und löste damit die größte Einwanderungswelle der deutschen Geschichte aus. Bis heute fordert die Entscheidung immer wieder Opfer. Zuletzt etwa die 16-jährige Liana. Zum Jahrestag von Merkels Grenzöffnung forderte die AfD in Thüringen auf einer Pressekonferenz eine Umkehr dieser Politik.
Aus Erfurt berichtet AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Quelle: AUF1
