Zehn Jahre Grenzöffnung: AfD-Thüringen fordert Remigration

Genau vor zehn Jahren öffnete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenze – und löste damit die größte Einwanderungswelle der deutschen Geschichte aus. Bis heute fordert die Entscheidung immer wieder Opfer. Zuletzt etwa die 16-jährige Liana. Zum Jahrestag von Merkels Grenzöffnung forderte die AfD in Thüringen auf einer Pressekonferenz eine Umkehr dieser Politik.

Aus Erfurt berichtet AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1