Zehn Jahre Grenzöffnung: AfD-Thüringen fordert Remigration

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Martin Müller-Mertens (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Genau vor zehn Jahren öffnete die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Grenze – und löste damit die größte Einwanderungswelle der deutschen Geschichte aus. Bis heute fordert die Entscheidung immer wieder Opfer. Zuletzt etwa die 16-jährige Liana. Zum Jahrestag von Merkels Grenzöffnung forderte die AfD in Thüringen auf einer Pressekonferenz eine Umkehr dieser Politik.

Aus Erfurt berichtet AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Quelle: AUF1

