Nachrichten AUF1 vom 24. Januar 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ EU: Kommissions-Vizepräsidentin will alternative Medien finanziell austrocknen

+ Maximilian Krah (AfD): „Viele Länder haben die ideologischen Belehrungen der EU satt“

+ Deutschland: Baerbocks „feministische Außenpolitik“ ist brandgefährlich!

+ USA: Florida will die Corona-Impf-Verbrechen juristisch untersuchen lassen

+ Österreich: Arbeitsamt blamiert sich bei der „Integration“ von Einwanderern

+ Oberösterreich: Systempolitiker und -journalisten machen sich wegen AUF1-Pickerl in die Hosen

+ Daniel Hammer: „Regelmäßiger Sport ist das beste Mittel gegen Corona“

+ Die gute Nachricht: Madjaren feiern den Tag der ungarischen Kultur

Kurzmeldungen:

+ Aus Gesinnungshaft entlassen: Oliver Janich ist frei

+ Silly Joe: Biden-Ansprache vor falschem "Weißes Haus"

+ Wegen Islam-Kritik: Türken-Nein zu Nato-Beitritt von Schweden

+ Abartig: Nach wie vor Zwangsimpfungen für Alte und Behinderte

+ Pervers: US-LGBTQ-Aktivisten betrieben Pädophilen-Ring

Quelle: AUF1