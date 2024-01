ORF Zwangsabgaben? – GIS/GEZ, NEIN Danke!

„…sie werden zahlen, wenn auch mit Murren“, ORF Generaldirektor R. Weißmann über die österreichischen Gebührenzahler. 2024 … das Jahr, in dem in Österreich ab Januar jeder Haushalt die GIS (jetzt OBS) zwangsweise bezahlen soll. Das Pendent dazu, die GEZ, wird in Deutschland nach diesem Muster schon seit 2013 (!) eingehoben. Der öffentlich- rechtliche Auftrag? Die Bevölkerung soll hier für etwas zahlen, das sie oft nicht einmal nutzt, und selbst wenn sie es nutzt, ist das, was man manchmal bei den öffentlich- rechtlichen Sendern zu sehen bekommt, alles andere als neutrale, ausgewogene Berichterstattung.

Keine Panik! Das Wichtigste gleich vorweg: Auch, wenn Sie bereits die ersten Schreiben oder gar Zahlungsaufforderung im Briefkasten haben: kein Grund, in Hektik zu verfallen! Gemeinsam mit drei Fachleuten aus Deutschland und Österreich wollen wir Ihnen in dieser „Sprechstunde AUF1" das Rüstzeug geben, um mit dem OBS bzw. der GEZ richtig agieren zu können. Wenn Sie mögen, legen Sie sich Zettel und Stift bereit, wir haben tolle Tipps für Sie mitgebracht! Video anschauen

Quelle: AUF1