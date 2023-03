Dr. Rüdiger Dahlke über Insekten, Zorn und warum Corona auch Gutes brachte

Wer sich bereits intensiver mit den Thematiken Ernährung und dabei vor allem mit veganer Ernährung auseinandergesetzt hat, kam sehr wahrscheinlich nicht an ihm vorbei. Der Arzt, Psychotherapeut und Vater des „Peace Food“, Dr. Rüdiger Dahlke, klärt seit mehr als 40 Jahren über das Zusammenspiel von Körper und Geist auf und geht dabei weit über das Thema Ernährung hinaus. In seinen mehr als 70 Publikationen versucht er die Geheimnisse von Glück und Gesundheit zu entschlüsseln. In der aktuellen Ausgabe von Elsa AUF1 spricht Elsa Mittmannsgruber mit Dr. Rüdiger Dahlke über Insekten, Zorn und die, ja Sie lesen richtig, positiven Aspekte von Corona.

Quelle: AUF1