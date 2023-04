Hier fährt Michael Ballweg aus dem Gefängnis!

„Ich bin echt emotional berührt!“ Michael Ballweg ist in Freiheit! AUF1 war vor Ort in Stuttgart und hat die ersten Schritte von Michael Ballweg nach 9 Monaten Untersuchungshaft in Freiheit für Sie eingefangen. Ein emotionaler Tag. Ein guter Tag. Ein Tag der Freude.

