Berlin: Zehntausende bei Sahra Wagenknechts „Aufstand für den Frieden“

Wer am Samstag zur großen Friedenskundgebung am Brandenburger Tor in Berlin wollte, brauchte teilweise Geduld. Anscheinend willkürlich sperrte die Polizei immer wieder Zufahrtsstraßen. Auch der Bahnhof Brandenburger Tor wurde auf Anweisung der Behörden geschlossen. Offizielle Begründung: Es sei „zu voll“. Trotzdem sprach die Polizei und später die Systemmedien von nur 13.000 Teilnehmern. Laut den Veranstaltern sollen es 50.000 gewesen sein.

Aber mit der Wahrheit nimmt es das Establishment bekanntlich selten genau. Und vor dem „Aufstand für den Frieden“ hatten die Apparatschiks offenbar besondere Angst. Sie fürchten eine neue Volksbewegung. Martin-Müller Mertens war für AUF1 vor Ort. Quelle: AUF1