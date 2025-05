Bankdirektor packt aus: Konto-Kündigung von AUF1 auf Weisung der Regierung?!

Knalleffekt in Kroatien: Hat die österreichische Regierung AUF1 in der gesamten EU auf eine "schwarze Liste" bei Banken setzen lassen? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet wendet sich mit einer aktuellen Botschaft an die AUF1-Zuschauer und alle aufgewachten Menschen. Durch die zunehmende Repression ergeben sich für die Wahrheitsbewegung auch Chancen. Die Vorbedingung sei allerdings, so Magnet, dass die Aufklärungsarbeit weitergehen könne. Das weiß das System, weshalb mittels Debanking AUF1 von den Unterstützern abgeschnitten werden soll.

Quelle: AUF1