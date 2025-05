„Restriktive Maßnahmen“: Alina Lipp und Thomas Röper im Visier der EU

Die Blogger Alina Lipp und Thomas Röper wurden am Dienstag von der Europäischen Union auf eine Sanktionsliste gesetzt, die – so wörtlich – „restriktive Maßnahmen“ vorsieht. AUF1-Moderator Thomas Eglinski konnte über dieses Thema mit Florian Machl sprechen. Er ist Chefredakteur von Report24 und gegenwärtig in Brüssel.

