Wiki-Leaks Boss fears: They will be murdered

Is Julian Assange doomed to die? This is, what not only his wife Stella fears, but also editor in chief of the disclosure platform WikiLeak, Kristinn Hrafnsson. AUF1 had the opportunity, to talk exclusively to the icelandic journalist.

