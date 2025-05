Schuldig! Wie wir mit Psycho-Tricks in die Falle gelockt werden

Wir werden über unsere Emotionen gesteuert, kontrolliert und kleingehalten. Das passiert über Angst, aber vor allem auch über Schuld und Scham. Unbewusst, vielfach unbemerkt. Eine sehr mächtige Waffe der Mächtigen. Darüber sind sich der Autor Thomas Eisinger und die Aktivistin Songül Schlürscheid einig. Im Gespräch mit Elsa Mittmannsgruber sprechen sie über tiefsitzende Gefühle und wie sie gegen uns eingesetzt werden. Der Coach und Autor Thomas Eisinger schreibt sogenannte „Near-Fiction“-Romane. Also Bücher, die in die nahe Zukunft blicken und mögliche Szenarien skizzieren. Sie sollen vielfach eine Warnung sein und zeigen, was geschehen könnte, wenn wir so weitermachen.

Songül Schlürscheid ist Freiheits-Aktivistin. Sie macht sich unter anderem gegen den Krieg stark und erhob auch während Corona ihre Stimme gegen Zwang und Ausgrenzung. Quelle: AUF1