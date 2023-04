Nachrichten AUF1 vom 17. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Robert Jungnischke im AUF1-Exklusivgespräch: „Kein geeignetes Stromnetz für Energiewende vorhanden“

+ „Pentagon-Leaks“: Soll gezielt herbeigeführtes Informationsleck den Ukraine-Krieg beenden?

+ Müttersterblichkeit in den USA, Geburtenrückgang in Italien und Schweden – Folgen der mRNA-Spritzen?

+ Atomausstieg: Deutschland verliert den Anschluss an den technischen Fortschritt

+ Österreich: Widerstand gegen LGBTQ-„Märchenstunden“ für Kinder in Wien

+ Ungarn: Orbán sieht „Stunde der Wahrheit“ bei Ukraine-Krieg und Sanktionen kommen

+ „Wirtschaft AUF1“: Wer kann sich in Zukunft noch ein eigenes Haus leisten?

+ Die gute Nachricht: Massiver Stellenabbau bei österreichischer System-Presse

Kurzmeldungen:

+ Viel Geld für die Ukraine, aber nichts für die Einheimischen

+ Polen, Ungarn, Slowakei: Importstopp für ukrainisches Getreide

+ Asyl-Afghanen randalieren, weil ihnen Essen nicht schmeckt

+ Selbsternannte „Klima-Retterin“ zerkratzte Autos

+ Migrations-Transperson sorgt für Rassismus-Eklat

Quelle: AUF1