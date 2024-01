Young Global Leaders: Indoktrinierte Politiker werden in wichtige Positionen gebracht

Nicht nur Fans und Unterstützer des Weltwirtschaftsforums sind in Davos anzutreffen. Obwohl der Ort während des Schwab-Meetings militärisch abgeriegelt ist, bekunden einzelne Anwohner ihre Ablehnung. Doch auch angereiste Globalismuskritiker zeigen, was sie vom WEF halten. Einer von Ihnen ist Olaf Müller, Gründer der 99%-Bewegung aus Deutschland. AUF1 traf ihn in Davos zum Kurzinterview.

Quelle: AUF1