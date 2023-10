Harter Schlagabtausch: Hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch eine Zukunft?

Heiß her geht es in der ersten Folge von „Schlagabtausch AUF1“ zum Thema: Öffentlich-rechtlicher Rundfunk – abschaffen oder reformieren? Heftige Diskussion zwischen Bestseller-Autor Gerhard Wisnewski und Jimmy Gerum von der Bürgerinitiative „Leuchtturm ARD“. Zwei völlig unterschiedliche Meinungen prallen aufeinander. Gerum will eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen. Wisnewski glaubt nur mehr an die Abschaffung. AUF1-Moderator Thomas Eglinski vermittelt zwischen den Standpunkten. Wer setzt sich durch?

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1