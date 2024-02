Kampf um Assange: So stark ist der Widerstand gegen das Imperium

Tag eins eines Countdowns in den Tod? Denn in London geht es in dieser Woche nicht nur um das Schicksal von Julian Assange. Des WikiLeaks-Gründers, der in einer letzten kafkaesken Anhörung gegen seine Auslieferung in die USA ankämpft. Es geht auch um die Zukunft des Journalismus, um das Überleben der Pressefreiheit. Denn sie zu beseitigen, ist ein Ziel jener globalistischen Kräfte, die Assange eingekerkert haben.

Vom ersten Tag der Anhörung berichten Martin Müller-Mertens und die Schauspielerin und Dramaturgin Gabriele Gysi. Quelle: AUF1