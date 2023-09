Berliner Kommentar: Wann tut Faeser endlich etwas Positives für Deutschland – und tritt zurück?

Nancy Faeser ist die unbeliebteste Politikerin Deutschlands und dennoch hält Kanzler Olaf Scholz scheinbar unbeirrt an seiner Genossin fest. Daran wird sich bis 8. Oktober auch nichts ändern. An diesem Tag wird in Hessen gewählt und Faeser möchte dort Regierungschefin werden. Sie im Wahlkampf zu entlassen, scheidet für Faesers Genossen Scholz damit aus.

