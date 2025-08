Nächste Waffenverbotszone in Wien: „Das ist eine Kapitulation!"

Ab dem 1. August gilt am Yppenplatz in Wien-Ottakring eine Waffenverbotszone - bereits die dritte in der österreichischen Bundeshauptstadt. Warum diese Maßnahme keine Lösung ist, sondern einer Kapitulation gleichkommt, erläutert AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Wien.

In seinem Buch "Tatwaffe Messer" ( https://www.auf1.shop/products/tatwaffe-messer ) beschreibt der Kampfsportler und Soldat Karl Painer, wie man sich gegen Messerangriffe zur Wehr setzen kann. Quelle: AUF1