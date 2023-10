System-Medien verharmlosen Angriffe auf AfD-Bundesspitze – Weidel findet klare Worte

Im bayerischen Landtagswahlkampf traten die beiden AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla öfters als Redner auf – und wurden damit zur Zielscheibe. Aufgrund von Terrordrohungen gegen Weidel brachte sie eine Anti-Terroreinheit an einen sicheren Ort. Nur wenige Tage vor dem Urnengang in Bayern brach Chrupalla in Ingolstadt vor einem Wahlkampfauftritt zusammen und musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Die AfD sprach von einem Giftspritzenanschlag.

Auf der Pressekonferenz nach der Bayern-Wahl erregte die Co-Parteivorsitzende Alice Weidel mit deutlichen Worten Aufsehen. Quelle: AUF1