Propaganda, Anschläge, Deep State: AUF1 startet die Wahlbeobachtung 2024

Das System schießt aus allen Rohren. Hausdurchsuchungen, Schauprozesse, Zensur und einseitige Medien-Propaganda. Wir werden mit der Sonderberichterstattung zu den Wahlen 2024 in Deutschland und Österreich den zu erwartenden Wahlbetrug aufdecken und dem Wähler wichtige Informationen an die Hand geben. Wird der Great Reset verzögert oder wird das System siegen? Am Podium in dieser aktuellen Stunde: AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet, AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens und die Moderatoren Thomas Eglinski und Nico Schott.

Es werden die Fragen erörtert: Warum engagiert sich AUF1 besonders intensiv im Schicksals-Wahljahr 2024? Was hält das System noch bereit? Warum ist es wichtig, die alternative Sichtweise zu zeigen? Aus aktuellem Anlass: Der Mordanschlag auf den slowakischen Premier Robert Fico, die Spurensuche nach den wahren Hintermännern und der offen zu Tage tretende Propaganda-Auftrag der Systemmedien. Denn genau darum ist es wichtig, dass es eine Medien-ALTERNATIVE gibt. Quelle: AUF1