Nachrichten AUF1 vom 04. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Grüne Macht – grüne Folgen?

+ Nach Skandal-Urteil zum Grenzschutz: Richter löscht seine Spuren im Netz

+ Christoph Berndt (AfD): Doch, es gibt ein deutsches Volk!

+ Von der UNO direkt in den Knast? – Anzeige gegen Baerbock wegen Afghanen-Programm

+ Nächster Schlag des Systems: AUF1-Spendenkonto binnen 24 Stunden gesperrt!

+ ÖVP stößt mit neuem Überwachungsgesetz erneut auf Widerstand

+ Geheimdienst-Chefin enthüllt: Impfkritische Eltern auf Terrorliste gesetzt

+ Toxisch! 93 Prozent erleiden schwere Blutschäden nach neuer mRNA-Injektion

+ Neuverschuldung zu hoch: EU will Defizitverfahren gegen Österreich eröffnen

+ Rätsel um Ostsee-Manöver: Soldaten stürmen deutsche Fähre

+ Zweite Attacke in einer Woche: Antifa greift IB-Haus in Chemnitz an

+ Giovanna Winterfeldt (NIUS): Die alternativen Medien sind der Neustart

+ Kurier blamiert sich mit Fake-Interview: Clint Eastwood spricht nur in der Fantasie

Quelle: AUF1