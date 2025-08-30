Die Wahrheit über Eigenmarken Verbraucher-Doku

Eigenmarken wie "Ja" von Rewe oder "Gut und günstig" von Edeka boomen. Aufgrund der Inflation der vergangenen Jahre schauen viele noch stärker auf den Geldbeutel. Doch lässt sich tatsächlich mit Eigenmarken sparen? Und müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dafür Abstriche bei der Qualität machen? Dem geht die SWR Doku "Die Wahrheit über Eigenmarken" am Montag, 20. Oktober 2025 um 20:15 Uhr im Ersten nach. Ab 5 Uhr ist sie in der ARD Mediathek zu sehen.

Eigenmarken im Aufwind - Handel baut eigene Macht auf

Der Film begleitet unter anderem eine fünfköpfige Familie bei dem Experiment, sich einen Monat lang ausschließlich von Eigenmarken-Produkten zu ernähren. Wie groß wird die Ersparnis am Ende des Monats sein - und überzeugen die Produkte? 100 Passantinnen und Passanten dürfen am Deutschen Eck in Koblenz Schokolade von Marken und Eigenmarken verkosten, nachdem ein Chocolatier Alpenmilch-Schokolade in neutrale Formen umgeschmolzen hat, so dass die Marke nicht mehr anhand von Äußerlichkeiten erkennbar ist.

Günstige Wurstwaren auf Kosten des Tierwohls?

Besonders beliebt sind Eigenmarken auch bei Wurstwaren - der Film wirft einen Blick hinter die Kulissen der Herstellung und geht der Frage nach, ob für die günstigen Produkte bei der Tierhaltung gespart wird. Außerdem wurden All-In-1-Spülmaschinen-Tabs im Hinblick auf Reinigungsleistung und Materialschonung im Labor untersucht. Das überraschende Ergebnis: Bestimmte günstige Eigenmarken-Tabs schneiden deutlich besser ab als die hochpreisigen Premium-Marken - hier können Verbraucherinnen und Verbraucher bares Geld sparen. Die sogenannten "Markendetektive" Manon und Patrick Sieber recherchieren, welche Hersteller hinter den günstigen Eigenmarken stecken. Verbergen sich hinter manchen Eigenmarken-Verpackungen in Wahrheit Marken-Produkte - nur anders abgefüllt?

Ein gutes Geschäft

2024 machten Handelsmarken rund 45 Prozent des Umsatzes bei Lebensmitteln aus. Ein Milliardenmarkt - Tendenz steigend. Die Handelsketten setzen ihre Eigenmarken dabei auch als Druckmittel bei Preisverhandlungen ein. Ein Eigenmarken-Produzent erzählt als anonymer Insider von den Schattenseiten der Handelsmarken-Welt. Wer zahlt den Preis für die günstigen Eigenmarken? Antworten gibt die Doku "Die Wahrheit über Eigenmarken".

Sendehinweis:

Die Wahrheit über Eigenmarken

Montag, 20. Oktober 2025, 20:15 Uhr bis 21 Uhr im Ersten und ab 5 Uhr in der ARD Mediathek

