Nachrichten AUF1 vom 31. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Vorbereitung auf den Bürgerkrieg? Bayerns Grüne wollen Militärausbildung für Ausländer

+ Fördergelder für linksextreme NGOs: Es geht um das Ausspionieren politischer Gegner

+ Bayern: Gewaltverbrechen von Migranten explodieren!

+ Erst Rumänien, jetzt Frankreich: System räumt Demokratie offiziell ab

+ So annullierten Globalisten die Wahl in Rumänien

+ Digitale Kontrolle: Jeder, der sich nicht impfen lässt, wird erfasst!

+ Polizeiprovokateure? Handgreiflichkeiten bei Anti-Asyl-Demo in Görlitz

+ Trotz Sparkurs: Mehr Topverdiener beim ORF als im Vorjahr!

+ Wien wählt – AUF1 beim FPÖ-Wahlkampfauftakt

Quelle: AUF1