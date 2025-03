Nachrichten AUF1 vom 24. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Wutwelle gegen Merz: Demokratiebewegung ist zurück auf den Straßen

+ Protest in Berlin: „Meine Kinder gehen nicht in den Schützengraben“

+ Quarantäne & Impfzwang: Nun kommt die Masern-Panik in Österreich

+ Skandalöses Schweigen: Diese Fragen von AUF1 will der Verfassungsschutz nicht beantworten

+ Untersuchungsausschuss! Vergeht Thüringens Ober-Spitzel Kramer jetzt das Hetzen?

+ Enteignung droht! SPD-Spitzenmann Kukies will Aufrüstung mit unserem Geld bezahlen

+ Im Zensurrausch: Neue Austro-Regierung will sogar Trash-TV auf Linie bringen

+ Fünf Jahre Lockdown: Das eisige Schweigen der Täter

Quelle: AUF1