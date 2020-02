ZDFinfo über "Festungen für den Sonnenkönig"

Er ist der bekannteste Militärarchitekt der Welt: Sébastien Le Prestre, der Marquis de Vauban. Im Auftrag des Sonnenkönigs errichtete er zwischen 1653 und 1707 in ganz Frankreich Festungsanlagen. Die ZDFinfo-Doku "Festungen für den Sonnenkönig: Das Vermächtnis des Marquis de Vauban" beleuchtet am Dienstag, 4. Februar 2020, 20.15 Uhr, seine monumentalen Bauwerke.

Die Dokumentation ist bereits ab Sonntag, 2. Februar 2020, 20.15 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar. Während der Herrschaft von Ludwig XIV. führte Frankreich mit all seinen Nachbarn Krieg, vor allem aber mit den mächtigen Habsburgern. Der Marquis de Vauban, Generalkommissar für den Festungsbau, passte jedes seiner militärischen Bauprojekte perfekt an die topografischen Gegebenheiten, die zur Verfügung stehenden Materialien und den Stand der Waffentechnik an.

Inzwischen werden diese monumentalen Befestigungsanlagen längst nicht mehr gebraucht. Dennoch ist es Vauban gelungen, Bauwerke zu errichten, die noch heute die französische Landschaft prägen. Zwölf dieser Anlagen, darunter Saint-Martin-de-Ré an der französischen Atlantikküste, Blaye an der Gironde, Besançon und Briançon in den Alpen sowie Neuf-Brisach im Elsass, gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Quelle: ZDF (ots)