Demo-Veranstalter Marcus Fuchs: Ermittlungen politisch motiviert?

In Dresden laufen Ermittlungen des Staatsschutzes gegen die Veranstalter der Montagsproteste. Bei Versammlungen waren Videos abgespielt worden, in denen sich „Tagesschau“-Sprecher für Lügen in der Berichterstattung entschuldigten.

Die Stimmen waren jedoch mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden. Nun wird wegen Verleumdung, Beleidigung und Volksverhetzung ermittelt. Nach Veranstalter Marcus Fuchs könnten die Vorwürfe politisch motiviert sein. Er kandidiert für die Landtagswahl in Sachsen.

Aktuell seien auch verstärkt Einschüchterungsversuche der Protest-Szene zu bemerken – wie zuletzt bei den Bauern-Protesten. Quelle: AUF1