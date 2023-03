Nachrichten AUF1 vom 8. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Pascal Najadi bei „Stefan Magnet AUF1“: „Klaus Schwab hat einen Ghostwriter“

+ Elsässer bei „Unterm Strich AUF1“: „BRD-Marionettenpersonal nicht zu eigenem Denken fähig“

+ „Elektro-Autos sind ein ausgezeichnetes Geschäftsmodell“ – Hermann Knoflacher im AUF1-Exklusivgespräch

+ Krank-geimpft: 20.000 Prozent mehr Krankschreibungen nach einer Impfung in Deutschland

+ Ungarn: Viktor Orbáns Partei FIDESZ wirbt für Friedensplan für die Ukraine

+ Deutschland schiebt kaum noch jemanden ab: Goldene Zeiten für illegale Einwanderer

+ USA: "Sturm aufs Kapitol" dank veröffentlichter Überwachungsbilder als Lüge entlarvt

+ Buchtipp der Woche: „Die wundersame Geldvermehrung. Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation" von Prof. Dr. Hans-Werner Sinn

Kurzmeldungen:

+ Ballwegs Verfassungsklage abgewiesen: Gang zum Europäischen Gerichtshof offen

+ Österreich: Junge Migranten sprechen über Gewalt an Frauen

+ Klima-Heuchler: 570 Inlandsflüge österreichischer Politiker pro Jahr

+ USA: 13 Bürgermeister wegen Sexverbrechen an Kindern verhaftet

+ "Klima-Kleber" riskieren Tote in verursachten Staus

Quelle: AUF1