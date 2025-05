WEF Blackout? Verdächtige Verbindungen zur EU-Kommission!

Der massive Blackout hat ganz Europa geschockt. Es zeigt, wie auch wegen der „grünen Transformation“ ganze Länder innerhalb von Sekunden destabilisiert werden. Diese Szenarien können jederzeit auch in Deutschland und Österreich eintreten. Sind die Bürger wirklich vorbereitet und sich im Klaren darüber, was es bedeutet, wenn der Notruf 110 zur Polizei nicht funktioniert? Bei einem Überfall. Bei Plünderungen. Bei bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen. Und was ist dran an der „Verschwörungstheorie“, dass das WEF genau solche Übungen durchgeführt hat?

Und warum antwortet zu Fragen zum „Cyber Polygon“ des WEF ausgerechnet der EU-Kommissar, der Wahlwiederholungen wie in Rumänien, auch als eine Option für Deutschland bezeichnete? Alle Hintergründe erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1. Mehr Hintergründe zu diesem Themenkomplex erfahren Sie in seinem aktuellen Buch: „Der geheime Krieg gegen Deutschland“: https://www.auf1.shop/products/der-geheime-krieg-gegen-deutschland Quelle: AUF1